أحداث ملعب البرج تتصدر عناوين الصحف العربية !!

تصدرت أحداث العنف المؤسفة التي عرفتها مباراة مولودية الجزائر وأهلي ببرج بوعريريج عناوين الإعلام العربي في صورة سيئة عن كرة القدم الجزائرية.

وعنونت صحيفة اليوم السابع المصرية “جماهير أهلي البرج تعتدي على لاعبي مولودية الجزائر بالأسلحة البيضاء”، فيما كتبت صحيفة “الوطن” الكويتية:”أعمال شغب وإعتداء بالأسلحة البيضاء على لاعبي مولودية الجزائر”.

وهو ما من شأنه أن يعطي صورة سلبية قاتمة عن البطولة الوطنية، في وقت كان الجميع يظن أن حادثة مقتل مهاجم شبيبة القبائل الكاميروني ألبير إيبوسي بملعب تيزي وزو سيكون نقطة النهاية.

ولم تشفع مختلف القوانين الردعية في حق الأندية وأنصارها في إيقاف التجاوزات والعنف الحاصل في ربوع الملاعب الوطنية، في إنتظار سياسة تطهير جذرية تعيد لكرة القدم الجزائري صورتها على المستوى العربي والعالمي.