أحد ممثلي “باب الحارة”.. الفنان السوري محمد قنوع في ذمة الله
بقلم خالد زوبيري
انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الممثل السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاماً إثر نوبة قلبية.
الفنان الراحل من مواليد 26 سبتمبر 1973دمشق، وهو ابن عائلة (قنوع) الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي (دبابيس) تحت اسم (الأخوين قنوع)، وهو ابن للفنان والمخرج الإذاعي (مروان قنوع).
وانضم قنوع إلي نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998، كما شارك في مسلسلات عديدة أهمها (باب الحارة)، (مرايا)، (طاحون الشر)، (قمر شام) وغيرهم من الأعمال.
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