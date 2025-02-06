أحكام بين البراءة و7 سنوات حبسا لإطارات سابقة بمؤسسة موبيليس

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد اليوم. حكما يقضي بالبراءة للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقل موبيليس “ش.أ”.

كما أصدرت أحكاما تراوحت بين 3 و 4 الى 7 سنوات حبسا نافذا. لعدد من الإطارات السابقين “ب.س”، “ج.م” ، “ب.ع” ,”و.ب” “ط.ي” ,”هأ” ,”ز.ر”, “م.س”.

وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الإقتصادية Atm.mobilis ،ومجمع شركات جزائرية أجنبية مع قيامهم بالعديد من التجاوزات. و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة ،كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة ،من بينها ابرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة. للمواقع التقنية لـ”اتي ام موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات”TIER3 Grand’s centers Datacenter والحصة الثانية تتعلق بتزويد التركيب، الاختبارات. ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. بالإضافة كذلك إلى اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية، مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بأكثر من 900 مليار مقسمة على حصتين.

كما وجهت للمتهمون تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية. من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية. وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

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