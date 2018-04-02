أحكام متفاوتة لأفراد عصابة سطو على منزل ومسدس الوزير الطاهر خاوة

في محاكمة مراطونية دامت 18 ساعة

القضية تورط فيها تسع أشخاص بين متهم ومتهمة وبقيت بين أروقة العدالة سبع سنوات

نطقت أول أمس المحكمة الجنائية الإبتدائية العادية الأولى بباتنة حكما بالحبس النافذ مدة 12 سنة في حق المسمى “ز-ي”

وحكما آخر تمت من خلاله إدانة المدعو “ش-ع” بـ10 سنوات سجنا إضافة إلى إصدار حكم الحبس الغير نافذ مدة 3 سنوات في حق متهمة شابة تبلغ من العمر 26 سنة،

فيما استفاد بقية المتهمين وعددهم 6 أشخاص بينهم متهمتين من حكم البراءة لعدم وجود الأدلة والقرائن الكافية للإدانة،

هي القضية التي تعود حيثياتها إلى 16 سبتمبر من عام 2011 عندما تعرض منزل الوزير الحالي للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة لعملية سطو من قبل مجهولين،

بعد اعتدائهم بالضرب على ابنته التي بقيت وحيدة في المنزل العائلي بحي سباق الخيل بمدينة باتنة عند مغادرة أفراد الأسرة نحو بلدية سريانة في حدود التاسعة صباحا

بما فيهم الوزير الحالي الذي كان وقتها عضوا بالجلس الشعبي الوطني عن حزب الأفالان،

وعند هروب المعتدين لجأت الفتاة إلى الجيران وتم التبليغ عن الواقعة، وعن المسروقات فتتمثل حسب ادعاء الضحايا في مسدس ناري خاص بالوزير،

وكمية من المجوهرات بقيمة 750 ألف دج ومبلغ مالي يفوق 450 ألف دج، 3 هواتف نقالة دفتر صكوك جديد،عقد ملكية البيت،

أثناء الإستجواب في جلسة المحاكمة أصر أحد المتهمين على حضور ابنة الوزير لتأكيد ما وصفهبالإدعاءات الكاذبة ونفى نفيا قاطعا ما نسب إليه،

كما أنكر المتهم الثاني تورطه في القضية التي تدور حول جناية تكوين جمعية أشرار والسرقةالموصوفة بظرف التعدد والعنف والتهديد واستعمال مركبة وجنحتي الضرب والجرح بسلاح أبيض والتهديد والتشهير،

وبعد الإستماع لمرافعة المحامين البالغ تعدادهم 14 محاميا وبعد 18 ساعة من دراسة الملف تم النطقبالاحكام السالفة الذكر،

مع العلم أن هيئة دفاع المتهمين كلهم قدموا من خارج ولاية باتنة بعد تعذر تأسيس محامين من ولاية باتنة على اعتبار أن الضحية الرئيسي الوزير طاهر خاوة كان بتاريخ الوقائع محاميا وبرلمانيا،

للإشارة فإن أهالي المتهمين قد نظموا وقفات احتجاجية سابقة أمام مقر مجلس القضاء بسبب طول مدة الحبس الإحتياطي لأبنائهم وبقائهم دون محاكمة نتيجة الإجراءات القانونية المطولة التي قاربت 7 سنوات،

هذا ولا تزال تحقيقات الأمن متواصلة للعثور على السلاح الناري الخاص بالوزير.