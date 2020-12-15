أحكام متفاوتة لمسبوقين قضائيا اختطفوا “كلَونديستان” وعذبوه لرفضه توصيلهم

أفضت تحريات أمنية بتاريخ 6 فيفري 2019،بخصوص قضية مخدرات إلى توقيف ثلاث متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و28 سنة، القي القبض عليهم تباعا بعد حجز كمية من المخدرات.

المخدرات التي تم حجزها بمنزل المتهم الرئيسي “ب. سليماني” كانت مخبأة بداخل حافظة نظارات، فضلا عن حجز 33 الف دج.

وكشفت ملابسات القضية بعد فحص هاتف المشتبه فيه “ص. داوود”، عن تورط المتهمين في افعال إجرامية تتعلق بجناية احتجاز شخص مع تعذيبه وترهيبه.

ويتعلق الأمر بالضحية “ش. فرحات زكريا” سائق أجرة بطريقة غير شرعية، الذي بعد تحديد هويته من قبل ذات المصالح اعطى تفاصيل دقيقة عن حادثة اختطافه من قبل المتهمين.

وصحر الضحية أنه في أواخز ديسمبر 2018،طلب منه المتهم “ب.أمين” بإيصاله إلى حي عين النعجة وعند قدومه وجده برفقة شخصين آخرين وهما المتهمين” ص. داوود”، “ع. أحمد”.

الضحية قال أنه شكوكا انتابته جعلته يرفض إيصالهم ليتفاجئ بإخراجه من مركبته عنوة.

وقام المتهمون بادخاله إلى منزل المدعو “أحمد” الكائن بالحي الفوضوي بحسين داي، ليقوموا بتكبيل يديه ورجليه إلى الخلف، ثم انهالوا عليه بالضرب والترهيب باستعمال كلابة.

وتولى المتهم “داوود” تصوير الحادثة، مضيفا الضحية، أن الواقعة سببت له أضرار نفسية حادة على غرار العاهات المستديمة التي ألحقت به على مستوى جسده.

النيابة العامة التمست اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل متهم

المتهمون خلال تصريحاتهم قالوا أن سبب احتجازهم الضحية هو محاولته سرقة دراجة نارية من نوع”سام”،.

وعليه قضت المحكمة الجنايات بالدار البيض اليوم تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذ ما بين 500 و100 الف دج في حق كل متهم.