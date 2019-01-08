أحمد أحمد: ” أنا سعيد أن أخبركم بأن مصر هي التي ستحتضن كان 2019″.

أعلن رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد عن منح شرف تنظيم نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 لجمهورية مصر العربية.

وألقى الرجل الأول في هرم الكرة الإفريقية كلمة بعد تصويت أعضاء اللجنة التنفيدية للكاف على إختيار مصر لغحتضان كان 2019 قائلا:

“اللجنة التنفيدية طلبت ملفات من جنوب إفريقيا ومصر، وقمنا بتصفح هذه الملفات، كما يتوجب أن أشكر هاذين البلدين، لطالما قلت في السابق هناك فقط كرة القدم التي توحد الشعوب في كل أنحاء المعمورة”.

“أريد أن أشكر جنوب إفريقيا، ومصر على التقدم بالملفين، عندما رأينا أن المنشآت الرياضية في الكامرون لم تكن جاهزوة، كما أود أن أشكر رئيس الكاميرون الذي تفهم القرار، لذلك فهو يستحق أن يكون رئيس دولة، وأريد أن أرفع له القبعة، لأنه تقبل القرار بصدر رحب”

” بعد التحدث مع ممثل مصر، وجنوب إفريقيا وبعد تفحص الملفات،/ مررنا إلى عملية التصويت، واليوم أنا سعيد أن أخبركم بأن مصر هي التي ستحتضن كأس أمم إفريقيا 2019″.

“نحن على دراية بالمشاكل الموجوة في كل الدول التي تود أن تستضيف المنافسة، ونحن نطاالب الفيفا أن تساعدنا في تحقيق هذه البطولة”.