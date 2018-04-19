أحمد أويحيى يعيّن النّائب أميرة سليم كعضو دائم في البرلمان الإفريقي

الوطني
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أحمد أويحيى يعيّن النّائب أميرة سليم كعضو دائم في البرلمان الإفريقي
بقلم ياسمينة دهيمي

عيّن أحمد أويحيى الوزير الاول، البرلمانية أميرة سليم كعضو دائم لدى البرلمان الإفريقي.

وبمناسبة المنصب الجديد تشكرت الجاليّة الجزائرية بإفريقيا والشرق الأوسط، أحمد أويحيى وهذا من خلال منشور  على الفايسبوك

حيث تقدّمت البرلمانية بالشكر والعرفان لأويحيى عن الثقة التي وضعها في شخصها ، كما قدمته لكل من وقفوا في جنبها ودعموها في مهمتها كنائب.

وقالت أميرة سليم على صفحتها الخاصة ” أتقدم بأسمى الشكر والعرفان للوزير الأول أحمد أويحيى على الثقة التي وضعها في شخصي

من خلال تعييني كعضو دائم لدى البرلمان الإفريقي وأنا أحظى بشرف تكليف بهذة المهمة الجديدة، فإنني دون أدنى شك سأبذل قصارى جهدي….وأسدي جزيل الشكر لكل الذين لم يتأخروا يوما في دعمي…”

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