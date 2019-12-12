أحمد الدان: بن قرينة تحصل على 30 بالمائة من الأصوات وسنذهب للدور الثاني

قال أحمد الدان الناطق الرسمي بإسم المترشح عبد القادر بن قرينة أن هذا الأخير قد فاز بما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها.

وخلال لقاء مع قناة النهار، قال الدان إن مرشح حركة البناء يكون قد احتل المرتبة الثانية، بعد مترشح تحصل على نسبة 35 بالمائة من الأصوات، مضيفا أن بن قرينة يكون بهذه النسبة قد ضمن الانتقال إلى المنافسة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأردف المتحدث بالقول: “يجب أن نزف للجميع ديموقراطية حقيقية تنهي العصابة ووسائلها واليوم الشعب هو من يقرر”.

وقال الدان أن الشعب الجزائري هو من يقرر، وأن النتائج الأولية أظهرت تقدم بن قرينة في ولايات الهضاب العليا والجنوب.

وواصل الدان بالقول أن الإنتقال إلى الدور الثاني هو تعبير عن إرادة الشعب وإقرار عن تنافس “خرجنا فيه عن عقلية الرئيس المترشح ومرشح بعض الجهات”.

وتحدث الدان عن تسجيل عدد من التجاوزات وقال أنه لولا تلك التجاوزات لكان بن قرينة هو الرئيس المستقبلي للجزائر من دون الذهاب إلى دور ثان.