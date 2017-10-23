أحمد ميزاب.. المخزن “خوّاف” لا يواجه الحقيقة بالمحافل الدولية

أكد الخبير الأمني، أحمد ميزاب، أن عدم حضور ممثل المخزن كان متوقعا بالإجتماع التّحضيري حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وأوضح ميزاب، أن المغرب لا يمكنه مواجهة تصريحات الحضور بالقاعة، لأن موضوع النقاش حول الجريمة المنظمة، والتي يدخل فيها الاتجار المخدرات.

وأضاف ميزاب، أن عنوان المؤتمر بحد ذاته يقلق نظام المخزن، بحكم أنها تقدم دروسا في تصدير “الزطلة”.

وقال أحمد ميزاب، إنّ عبد القادر مساهل لم يأت بالجديد، لأن هناك نقاشات داخل المغرب من أجل تشريع الاتجار بالمخدرات.

وتابع أحمد ميزاب، أن وزير الخارجية لم يتعد على أحد، إلا أنّ الجارة المغربية وجدت فرصة يمكن من خلالها تغطية عيوبها.

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