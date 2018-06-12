«أحيي كل الجزائريين ومن دواعي سروري أنهم يريدون عودتي»!

قال إنه يعلم أن اسمه متداول بقوة لتدريب «الخضر».. حليلوزيتش لـ«النهار»:

أكد الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش، أنه على دراية بأن اسمه متداول بقوة في الجزائر من أجل خلافة الناخب الحالي رابح ماجر على رأس العارضة الفنية للخضر، كما طلب إبلاغ تحيته إلى كل الجزائريين رافضا الخوض في قضية أي اتصال من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو الحديث عن عودته إلى تدريب زملاء براهيمي، ولم يتردد المدرب البوسني في الرد على اتصال «النهار» رغم أنه كان يقود سيارته.

وبدا شغوفا بالحديث إلى الجزائريين وقال: «لا يمكن أن أقول شيئا لا توجد معلومة»، وأضاف: «نعم سمعت أن اسمي متداول في الجزائر وأن الجزائريين يريدونني، إنه من دواعي سروري، لكن لا يمكن الرد حاليا على أي شيء وأحيي كل الجزائريين».

إلى ذلك، يتلقى المدرب البوسني الكثير من الاتصالات من الأنصار الجزائريين لمطالبته بالعودة إلى تدريب الجزائر وإعادة الروح إلى محاربي الصحراء، لكنه لم يحسم بعد مصيره، حيث سبق له وأن أكد أنه يملك عدة عروض.

«الفاف» تعود إلى تحديد عدد الإجازات للفرق المحترفة والتأهيل في الميركاتو فقط

ممنوع التعاقد مع أكثر من مدربين في موسم واحد

إجبارية تعاقد فرق الرابطة المحترفة وقسم الهواة مع مدير فني رياضي

عادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتحديد عدد إجازات المدربين بالنسبة لفرق الرابطتين الأولى والثانية، تحسبا للموسم الجديد 2018/ 2019 ، وكشفت الفاف في بيان لها أمس عن قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ، من أبرزها منع التعاقد مع أكثر من مدربين اثنين في الموسم الواحد، مع إجبارية تسجيل وتأهيل المدرب في فترة سوق الانتقالات، مما يعني أن تغيير المدرب بين الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي سيجعل الفريق من دون مدرب رئيسي يجلس على دكة الاحتياط، في حال إقالة المدرب الأول.

وكانت عدة فرق في الرابطة الأولى الموسم القادم قد بلغت أرقاما غريبة في تغيير المدربين، تجاوز البعض منها 5 مدربين أشرفوا على الفريق في موسم واحد، كما تشترط الفاف أن يحوز مدربو فرق الرابطتين الأولى والثانية على شهادة الاتحاد الأوربي «ايوافا» أو «كاف أ«.

وسمحت الفاف للفرق بإشراك 3 لاعبين من صنف الأكابر مع الرديف في منافسة البطولة فقط، مع وضع خلية وطنية لمتابعة ومراقبة منافسات الشبان، مع التفكير في خلق مشروع رابطة الشبان، وأجبرت الاتحادية فرق الرابطة المحترفة بقسميها وأيضا فرق قسم الهواة على انتداب مدير فني رياضي.