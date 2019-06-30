أخذت من القمر نبته طبية… قد تبشرين بميلاد طبيبة

رأيت في المنام القمر أمامي فلمّا رأيته صرت أدع الله لزوجي بالشفاء ولأولادي بالنجاح.

ولمّا كان قريبا مني أخرجت منه نبتة صغيرة نسميها نحن – بقرمان- كانت رائحتها عطرة وجميلة خلاف النبتة الحقيقية.

وهي نبته طبيّة تستخدم للعلاج، كما أنها نبتة خطيرة إذا لم تستخدم بحذر، فما هو تعبير الرؤيا ؟

سعيدة من قسنطينة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا القمر في المنام إلى دلالات عديدة، فيدلّ رمز القمر على الإمام العادل والعالِم الكبير والوالد.

ويدلّ على السيّد الكريم هو رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ومن رأى القمر في حجره تزوج.

فإن رأت المرأة الكافرة أن القمر وقع في حجرها فهي الدلالة أنها ستسلم، ومن رأى وجهه في القمر وكانت امرأته حاملا ولدت ذكرا شبيهه.

ويشير القمر أيضا إلى الزوجة أو إلى التجارة، ويشير إلى السفر لأنه في حركة دائمة.

ويدلّ على الرجل الشريف وكلّ رجل معظم أو والد أو والدة أو زوجة أو بعل زوجة أو ولد أو شخص ذي جاه ومنصب، كما يدلّ القمر على الزمن.

وعليه تذهب دلالة هذه الرؤيا من رؤياك القمر إلى أنك ربما تسبقين الدعاء بالصلاة على سيّد الوجود مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

والدعاء في المنام يدلّ على البشرى بالإجابة لقوله تعالى «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» غافر / 60.

فالدعاء في المنام يدل على إجابة الدعاء لقوله تعالى «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» البقرة/186.

فأبشري بإجابة دعائك لأن كلمة أدعوني في القرآن الكريم تقابلها دائما كلمة «أستجيب» فهو الوعد بالإجابة من الله.

وأبشري بتحقيق ما دعوت به لأهل بيتك، وأما النبتة الطبية التي أخذت من القمر فلعلّها ميلاد بنت.

وربما ستشتغل بالطب لأنّ المعروف عن النبتة أنها نبته تستعمل في العلاج، وهي ذات خطر كبير لمن لا يحسن استخدامها.

المتصلة: حقيقة أنا أم لأربعة من الذكور وفكرت في الإنجاب مجددا لكنني خائفة من وقوع بعض المشاكل الصحيّة.

المعبرة: إذا كان من عند الله يمضه فقد ضمن الله لنا أرزاقنا لهذا قد تبشرين بميلاد بنت فاطمئني وقد تكون طبيبة شهيرة، والله أعلم.