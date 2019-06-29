أخرج البيض لخير الخلق… أبشري واتبعي السنّة

رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بيت أهلي وفي غرفتي كان معه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري.

ثم كانت أمي تغمزني خفية حتى أذهب وأحضر له البيض.

فذهبت مسرعة وصرت كلما أمدّ يدي أجد الكثير من البيض لمختلف أنواع الطيور البط والإوز وحتى الحمام.

وكان حجم البيض يختلف حسب نوع الطائر، فكنت أضعه في كيس وفي الأخير أخرجت بيضة لصنف الحمام.

فجاءت أختي إليّ مسرعة وأنا لا زلت في الفناء.

وقالت: «ها قد جاء صلى الله عليه وسلّم» فنظر في الشمس فكانت الساعة تشير إلى الحادية عشر والشمس مشرقة من المغرب فبقي الرسول متعجبا.

فأخذت طباشير وكتبت على باب كان مسندا إلى جدار في الحوش «عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

هذا ما كتبته فما تعبير ما رأيت؟

مفيدة من ميلة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم إلى عين ما ورد في الحديث الصحيح فقال صلى الله عليه وسلّم «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثّل بي» وفي رواية أخرى: «من رآني فقد رأى الحق».

وفي رواية أنس رضي الله عنه «من رآني في المنام فلن يدخل النار».

وفى رواية «لن يدخل النار من رآني في المنام» وفي رواية «من رآني في منامه فقد رآني حقاً ولا ينبغي للشيطان أن يتصوّر بصورتي».

ومن رأى سيدنا محمّدا وكان مهموماً فرج عنه أو سجيناً خرج من سجنه أو كان في غلاء فرج الله عنه، فإن كان الرائي مظلوماً نصره الله أو خائفاً أمن.

فرؤيته بشارة للرائي بحسن العاقبة في دينه ودنياه، وإن رآه الرائي مقبلاً عليه أو مؤتماً به في صلاته أطعمه شيئاً حسناً أو كساه ملبوساً لائقاً وكان عالماً عمل بما علم.

وإن كان عابداً بلغ منازل أهل الكرامات، وإن كان عاصياً تاب، وإن كان كافراً اهتدى، لقوله تعالى «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي».

وتدل رؤية الرسول على إظهار الحجج وصدق المقالة والوفاء بالوعد، وقد تدل رؤيته على إظهار الكرامات.

لأن الظبي سلم عليه والبعير قبل قدميه وأسري به إلى السماء وكلمه الذراع ومشت الأشجار إليه.

وإن كان الرائي من أطباء العيون بلغ في تخصصه مبلغاً عظيماً، لأنه عليه السلام رد عين قتادة.

وإن أجهد الناس العطش دل على نزول الغيث لأنه صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه.

وإن رأته امرأة بلغت مرتبة عظيمة وشهرة صالحة وعفة وأمانة، وربما ابتليت بالضرائر ورزقت نسلاً صالحاً.

وإن كانت ذات مال أنفقته في طاعة الله تعالى، ولرؤيته عليه السلام تدل على الصبر على الأذى.

وربما دلت رؤيته على نصر المؤمنين ودمار الكافرين، وإن رآه مدين قضي دينه وإن رآه مريض شفاه الله تعالى.

وإن رآه محارب نصره الله تعالى وإن رئي في أرض مجدبة أخصبت.

وعليه تذهب هذه الرؤيا إلى كل خير، إذ دلّت هذه الرؤيا على بشرى عظيمة لك وبحسن وراثة نبوية فيك.

فالبيض يدلّ رمزه في المنام على الأولاد لقوله تعالى «كأنهن بيض مكنون». ويقصد وِلدان الجنّة لشدة صفائهم وجمالهم، ورمز البيض له دلالات مختلفة حسب حال الرائي.

فإذا كان البيض في وعاء فدل على الأولاد لقوله تعالى «كَأنّهُنّ بيضٌ مَكْنُونٌ» الصافات/49.

وإن رأى الرائي دجاجته باضت، فإنّه يرزق ولداً، وأما البيضِ المطبوخ المنزوع القشر رزق هنيء.

ومن رأى أنّه خرجت من امرأته بيضة ولدت ولداً كافراً، لقوله تعالى «ويخرجً المَيتَ من الحيِّ».

فإن وضع الرائي بيضة تحت الدجاجة فانشقت عن فراخ، فالرائي يحيا له أمر ميّت أو يولد له ولد مؤمن، لقوله تعالى «يخْرِجُ الحَيَّ من المَيّتِ».

وربما يرزق بعدد كل البيض أولادا، فإن وضع الرائي بيضاً تحت ديك حتى خرجت الصيصان فإنّه يحضر معلّم للصبيان في ذلك المكان.

والذي يرى كأنه يملك بيضاً كثيراً، فالبيض هنا أموال كثيرة، وهذه الدلالات لرؤيا البيض النيئ.

ورؤيا البيض المسلوق فإنّ أمره المتعسّر يسهل عليه ويحيا له أمر قد يئس منه. وعليه دلّت هذه الرؤيا على خير عظيم وربما هو إحياؤك للمحجّة البيضاء من سنّته.

فربّما هناك سنن منسية من التي وردت في روايات أبي سعيد الخدري فانتبهي وراقبي تعرفي المطلوب منك.

المتصلة: أحمل إجازة في أحكام التجويد أخذتها من المدرسة القرآنية التابعة لجامعة الأمير عبد القادر.

المعبرة: عليك بالعلم والإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

رؤية القطة في المنام

تدلّ القطّة في المنام على امرأة طيبة مسالمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنَّها لَيستْ بِنَجِسٍ، إنَّما هِيَ من الطَّوافِينَ عليكم – أوِ الطَّوَّافَاتِ -».

ويدل على المرأة الجميلة وعلى الجليس الأنيس وتدل القطة على الفقير والمسكين المستحق الصدقة والإحسان، وعلى المرأة الولود أو الأم الحنون.