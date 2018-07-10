 العثور على جثة امراة خلف محطة نقل المسافرين بأدرار

عثر أمس الاثنين على جثة امرأة في حالة متقدمة من التعفن خلف محطة نقل المسافرين بمدخل ولاية أدرار.

الجثة تم نقلها من قبل مصالح الحماية المدنية الى مصلحة الجثث بمستشفى ابن سينا بادرار.

فيما تم فتح تحقيق موسع من قبل مصالح الامن لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة لهذه المرأة.

وبحسب ما ورد عن مصالح الحماية المدنية بادرار فان الجثة التي تم العثور عليها تعود لامراة تدعى”ش.ج”62 سنة وقد كانت تعاني من اضطرابات نفسية، حسب المعلومات المتوفرة.

كما انه يرجح انها توفيت بسبب ارتفاع درجات الحرارة واصابتها بضربة شمس فيما تجدر الاشارة انها وجدت في حالة متقدمة من التعفن.