أردوغان:التهديدات الأمريكية لا تخيفنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالقصر الرئاسي بأنقرة،أن لغة التهديد الأمريكية تجاه بلاده لن تفيد أحدا.

وقال أردوغان، بأن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بإستقلال القضاء،وأن ملاحظات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه بلاده غير مقبولة.

تصريح الرئيس التركي،جاء بعد التأزم الذي تعرفه العلاقات التي تربط البلدين في إطار حلف شمال الأطلسي.

ويعود الخلاف بسبب قضية قس أمريكي “مسجون” لدى تركيا،متابع في قضايا إرهاب.

من جهة ثانية سيقوم وزير الخارجية التركي،مولود تشاويش أوجلو بمباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش قمة آسيان بسنغافورة.