أردوغان كان يشاهد مباراة لكرة القدم بسيارته خلال إنتقاله لمؤتمر برلين

إستطاعت عدسات كاميرا صحفي وسائل الإعلام الدولية ببرلين، إلتقاط صورا لما كان يفعله الرئيس التركي في سيارته قبل نزوله لمكان عقد المؤتمر.

وأوضحت الصورة، التي تناقلتها وسائل إعلام تركية وألمانية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان كان يستمتع بمشاهدة مباراة لكرة القدم بسيارته خلال إنتقاله لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي الصورة التي تظهر فيها أردوغان هو يتابع مباراة كرة قدم عبر حاسوبه اللوحي داخل سيارته.

وكشفت عدسات كاميرا الصحفيين والمصورين المتواجدين ببرلين، أن المباراة التي كان يشاهدها أردوغان كانت متعلقة بمباراة “فريقي غلطة سراي

ودنيزلي سبور”، والتي إنتهت بنتيجة 2-1 وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية وألمانية.