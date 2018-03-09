أروقة “الياسمين” تنير بـ”أنوار العاطفة” لأرزة تانيم

افتتحت اليوم الجمعة بالعاصمة الرسامة أرزة تانيم معرضا بأروقة “الياسمين” تحت عنوان “أنوار العاطفة” به أربعين لوحة.

وقد اختارت الفنانة مجموعة من اللوحات التي مزجت فيها باقة من الألوان النابضة.

استحضرت من خلالها العديد من المشاهد على غرار الحفلات الشعبية والمشاهد العائلية الموجودة في فضاء الرسم الشرقي.

والتي ابتعدت فيها عن الواقعية ولم تغص في التفاصيل إذ لجأت إلى الألوان والحركات الواسعة بدل الوجوه.

وأهم عمل للرسامة حول الألوان في هذا المعرض فكان “زمرد”، وهي لوحة تناولت اللون الاخضر بشكل يضفي جوا من السكينة.

وتجدر الإشارة إلى ان معرض “أنوار العاطفة” سيستمر إلى غاية 25 مارس برواق الياسمين.