زاوي: ” لم أتلق أي عرض للعمل في إتحاد العاصمة”

الرياضة
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زاوي: ” لم أتلق أي عرض للعمل في إتحاد العاصمة”
بقلم يونس رزيق

أكد اللاعب الدولي السابق سمير زاوي أنه لم يتلق أي عرض للعمل كمدرب مساعد في فريق إتحاد العاصمة، بعد رحيل المدرب الفرنسي سيكوليني.

وكانت صفحات التواصل الإجتماعي قد أشارت لإتصال المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة عنتر يحيى بزميله السابق في المنتخب الوطني سمير زاوي ليشغل منصب مدرب مساعد للمدرب الأول بوزيان عريبي في فريق سوسطارة.

وقال سمير زاوي في إتصال بالنهار أون لاين: “لم أتلق أي إتصال من عنتر يحيى، كما أنه لا يمكنني أن أقبل بمنصب مدرب مساعد في أي فريق”.

وأضاف:” أنا حاليا متواجد في الصحراء، وأنا بعيد عن كرة القدم وأستمتع بالراحة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=925246

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