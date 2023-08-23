أزمة بن زيمة ومدرب الاتحاد السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية انفجار أزمة بين الفرنسي، كريم بن زيمة، نجم الاتحاد السعودي ومدربه البرتغالي، نونو سانتو.

وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن الأزمة سببها طريقة لعب بن زيمة، التي لا تناسب التقني البرتغالي.

وأضافت: “سانتو أوضح أن بن زيمة لا يناسب طريقته في اللعب ولم يطلبه للتعاقد معه”

مشيرة في المقابل، إلى أن بن زيمة، كشف للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب البرتغالي.

كما أبرزت ذات الصحيفة، بأن بن زيمة، طالب بمنحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب. بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو، ثم أحمد شراحيلي”.

مؤكدة في الأخير، بأن بن زيمة اجتمع مع سعد اللذيذ، المفاوض السعودي في صفقة قدومه للدوري السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.