أزمة “ريال مدريد” ثعجّل بعودة “مورينيو” !

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن “فلورنتينو بيريز” قد اتصل بالمدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” من أجل أخذ زمام الأمور في البيت الملكي.

فالخسارة التي مني بها الفريق ضد “ريال سوسيداد” في الليغا أمس الأحد زادت الطين بلة وهو ما جعلت إدارة الفريق تبحث عن الحلول.

فالنادي يسير بخطوات ثابتة إلى الخروج من دون لقب، فلا أداء يبعث بالارتياح ولا نتائج مبشرة، فخط الهجوم لا يسجل والدفاع يستقبل الكثير من الأهداف.

ويرى “بيريز” أن “جوزي مورينيو” هو المدرب الوحيد القادر على إعادة ترتيب البيت وإعادة الثقة لجماهير “الريال”.

وطالبت جماهير “ريال مدريد” من رئيس الفريق أن يقوم بانتداب لاعبين مميزين فمن غير المعقول عدم تعويض رحيل “رونالدو” صاحب الـ 50 هدف كل موسم.