أزيد من ألفين حادث عمل بالعاصمة ووفاة 19 شخصا في السداسي الأول من سنة 2019

سجلت وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أزيد من 2.100 حادث عمل أسفر عن وفاة 19 شخصا.

وهذا خلال السداسي الأول لهذه السنة حسب ما صرحه محفوظ إدريس لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد إدريس أن الرقم عرف إنخفاضا كبيرا بنسبة 61.22 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، التي سجل فيها 2.181 حادث عمل أدى إلى وفاة 49 شخصا.

وأشار إلى أن الإنخفاض راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف الوكالة والمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء من خلال الحملات التحسيسية.

مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ مالي يفوق 1 مليار دينار لتعويض ضحايا حوادث العمل، وكذا تخصيص 26 مركز تصريح بالعاصمة.

لفرز ودراسة الملفات لتعويض ضحايا حوادث العمل.