شهدت الجرائم الإلكترونية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تسجيل أزيد من 170 جريمة إلكترونية على مستوى الجزائر العاصمة بحلول سنة 2018 .

وقال إيهاب تيكور، مختص في علم التكنولوجيا والاتصال خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”

أنّ رقم الجرائم الإلكترونية في الجزائر عادي.

وذلك بسبب التطور في مجال الإنترنيت خاصة في السنوات الأخيرة

وأضاف أن العديد من الأشخاص من لا يقدمون شكاوي لمصالح الأمن بسبب الخوف وبسبب جهلهم أن قوات الأمن يمكنها أن تعالج الجرائم الإلكترونية .

وقال أنّ الجرائم الإلكترونية ستشهد ارتفاعا خلال السنوات القادمة، لأنه ستتوفر خدمات وتعاملات أخرى عبر الإنترنيت

الأمر الذي يدفع العديد من الأشخاص في ارتكاب جرائم إلكترونية عن قصد أو غير قصد.

وقال هناك العديد من الأشخاص من يرتكبون جرائم إلكترونية دون قصد ضنا منهم أن الإنترنيت هدفها التسلية فقط.