أزيد من 300 حالة إصابة بداء الحصبة في نعامة منذ بداية السنة الجارية 

تم بولاية النعامة، تسجيل 307 حالة إصابة بداء الحصبة “البوحمرون” من دون أية حالة وفاة منذ بداية السنة الجارية.

وهذا حسبما صرحت به مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان، بولاية النعامة، لوكالة الأنباء الجزائرية.

وسمحت نتائج التحقيقات الوبائية خلال الفترة الممتدة بين بداية جانفي إلى 20 ماي من العام الجاري، بإحصاء نحو 75 بالمائة من حالات الإصابة بهذا الداء، تخص فئة الأطفال الأقل من 5 سنوات.

حيث تم التكفل الإستشفائي بجميع هذه الحالات، وإخضاعها للمراقبة الطبية المستمرة من طرف الأخصائيين في المؤسسات العمومية الإستشفائية للولاية.

وهذا من دون تسجيل دخول أي حالة، إلى مصلحة العناية الطبية المركزة.

وأشارت التحقيقات الوبائية أن نسبة معتبرة من هؤلاء المصابين لم يتم تلقيحهم ضد داء الحصبة “البوحمرون”.

بسبب عزوف الأولياء عن تلقيح أبنائهم في بعض الجهات من الولاية.

في إطار الحملة التي أطلقتها مصالح الوزارة الوصية، منذ سنة 2017 ، عبر المؤسسات الصحية ببلديات الولاية للحد من إنتشار هذا المرض.