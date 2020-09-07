أزيد من 669 ألف مترشح سيجتاز شهادة “البيام” اليوم

سيجتاز اليوم الإثنين أزيد من 669 ألف مترشح معني بامتحان شهادة التعليم المتوسط عبر الوطن، موزعين على 2556 مركز اجراء، في ظروف صحية إستثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب بطاقة إحصائية لوزارة التربية الوطنية، فقد بلغ عدد المترشحين المتمدرسين، 669.379 مترشح موزعين على 2556 مركز للإجراء يشرف عليهم 163.900 مؤطر.

وأفادت وزارة التربية، أن عدد المترشحين المتمدرسين بلغ 645.798 مترشح، من بينهم 345.136 إناث و 300.662 ذكور، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 23.581 مترشح.

وسيجري 3.861 محبوسا هذا الامتحان عبر 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية.