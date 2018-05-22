أزيد من 70 ألف تلميذ لإجتياز إمتحان “السنكيام” غدا الاربعاء بالعاصمة

سيجتاز غدا الأربعاء أزيد من 70 الف تلميذ بالعاصمة إمتحان نهاية الطور الابتدائي للموسم الدراسي 2018/2017.

وأوضح لحبيب عبيدات مدير التربية شرق الجزائرفان29077 تلميذ من ذات المقاطعة سيكونون على موعد غدا الاربعاء مع امتحان “السنكيام”

مؤكدا ان كل الظروف والتحضيرات جاهزة لاستقبال التلاميذ المترشحين لهذا الامتحان.

وكشف ذات المتحدث أن 29077 تلميذ المعنيين بهذا الموعد ومن بينهم 14182 إناث سيوزعون عبر 340 مركز .

مشيرا الى أن 1377 تلميذ مترشح هم من المنتسبين للمدارس الخاصة.

في حين تحصي المديرية تقدم 40 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الامتحان.

وسيشرف على تأطير العملية عبر مختلف المراكز 5622 استاذ و مراقب.

كما تم ضبط كل ما يتعلق بمسألة النقل والاطعام وكافة الاجراءات المطلوبة لضمان السير الحسن لهذا الامتحان.

من جهتها ذكرت صونيا قايد مديرة التربية لغرب العاصمة أنه سيمتحن 27924 تلميذ وتلميذة، السنكيام

وذلك عبر 317 مركز امتحان و بتأطير بشري يعادل 3905 مشرف.

وقال مديرية التربية لوسط الجزائر خالدي نور الدين أن إمتحان السنكيام سيخص13171 تلميذ من بينهم 6395 اناث و 6776 ذكور.

و سيمتحنون عبر 250 مركز بإشراف من 4078 مؤطر، علما ان نحو 1051 من التلاميذ المترشحين منتسبون لمدارس خاصة 41 مدرسة.

وقد تم إحصاء بذات المقاطعة تقدم 79 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي.

وحسب جدول سير الامتحان سيمتحن التلاميذ المعنيون بهذه الدورة في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية.

بنما تخصص الفترة المسائية لاجتيازامتحان مادة اللغة الفرنسية وعلى ان يتم الإعلان عن نتائج امتحان يوم غد في 6 جويلية المقبل.