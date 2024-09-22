أساء لكوميسار ببث مباشر.. إلتماس 3 سنوات حبس لتيكتوكر شهير

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق الـ”تيكتوكور” المتهم الموقوف المدعو “س.عبد الحق”، المعروف على مواقع التواصل بإسم “كمال بورفيل” ، عن جنحة إهانة هيئة نظامية وإهانة رجال القوة العمومية.

وجاءت متابعة المتهم أمام ذات الهيئة القضائية، ومحاكمته في جلسة علنية، بعد عملية ايقافه الاسبوع الفارط، بمسكنه العائلي بمنطقة درقانة، في أعقاب رصد فيديو ” بث مباشر ” قام به المتهم على حسابه الشخصي ” تيكتوك”، بتاريخ 4 سبتمبر الجاري.

أين تهجم من خلاله على رجال الشرطة لأمن “درقانة”، متهما اياهم ببيع المخدرات، والتستر على مجرمين بالحي، مخاطبا اياهم بـ”العصابات”، على أنظار ومسامع متابعيه الذي يفوق عددهم أزيد من 192 ألف متابع.

وخلال البث إنتهز المتهم الفرصة، لإفراغ مافي جعبته، في قضية تورط فيها إبنه بسرقة المواشي كانت محل تحقيق بالأمن الحضري بدرقانة. متحججا بأن إبنه بريء وراح ضحية إمرأة إستعان بها رجال الشرطة لتوريط إبنه في قضية سرقة.

ولم يسلم من لسان المتهم، رجال شرطة درقانة بنعتهم بأسوأ الصفات، بل قام بإتهام رجال الشرطة ككل بالفساد.

وفي الجلسة لم يستطع المتهم تبرير أفعاله، فوقف باكيا متوسلا القاضي الصفح عنه. كونه لم يكن يعلم بأن ما أقدم عليه فعل يكلفه السجن.

وراح يحلف بأن لن يعيد الكرة مجددا، مخاطبا رئيس الجلسة بالقول: “والله راح نحذف تيكتوك كامل. اطلقني برك وليدي معاق عندو 14 عام ماعنديش لي يقومو”.

ونوه القاضي المتهم، أن الفيديو الذي بثه، خطير جدا، وتضمن اساءة واتهامات خطيرة بجهاز الشرطة ومسؤولي أمن درقانة.

وعلق القاضي بالقول مخاطبا المتهم: “ليس الشرطة من يطلقون سراح المتهمين، بل نحن القضاة. وهذا حسب سلطتي التقديرية بصفتي قاضي، وحسب ضميري الذي أعمل به. وانت اتهمت الشرطة بإطلاق سراح المتهمين لأغراض ما. ثم تحدثت عن الفساد، فليكن في علمك الفساد موجود وله رجال خصصتهم الدولة لمحاربته..”.

وقبل طلبات النيابة، تم إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.