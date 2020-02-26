أساطير “أرسنال” يريدون رؤية “بن رحمة” بقميص “الغانرز” !

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن عدد من اللاعبين السابقين لنادي “أرسنال” يريدون رؤية “بن رحمة” بقميص “الغانرز” الموسم المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق وضعت إسم “بن رحمة” على رأس قائمة الفريق من أجل تدعيم النادي اللندني الموسم المقبل.

في نفس السياق، المنافسة ستكون شرسة من أجل الظفر باللاعب الجزائري من طرف الأندية الإنجليزية بعد الأداء الكبير الذي يقدمه رفقة فريقه “برينتفورد” في “الشامبيونشيب”.

كما أن رحيله عن فريقه لن يكون سهلا، خاصة أن نادي “برينتفورد” قد حدد قيمة انتقال اللاعب الجزائري مقابل 30 مليون أورو.