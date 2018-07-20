أسبوع مأساوي بالبويرة ..4 وفيات إثر إنتحارات وجرائم قتل فظيعة

سجّلت ولاية البويرة نهاية الأسبوع، أربع حالات وفاة بطريقة فظيعة، اهتز لها سكان المنطقة بكل من بلدية الجباحية وكذا سور الغزلان وديرة.

حيث أقدم ستيني أب لأربعة أطفال ببلدية الجباحية بالبويرة، على الإنتحار برمي نفسه من أعلى جسر بمنطقة بن هارون لأسباب تبقى مجهولة .

إذ عثر على جثته في حالة تعفّن كبرى.

وفي حادثة أليمة أخرى عايشها حي ليكوتاك بالبويرة، بسبب انتحار شابة برمي نفسها من الطابق الخامس وسط ذهول السكان والعائلة.

كما عرفت بلدية ديرة الواقعة جنوبي مدينة البويرة وقوع جريمة بشعة راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 62 سنة.

على يد قريبه وهو شيخ قارب 72 من العمر، عقب توجيه طلقتين من بندقية صيد أرداه قتيلا على الفور قبل أن يفر بسلاحه نحو وجهة مجهولة.

وذلك بسبب خلافات نشبت بين العائلتين منذ مدة حول قطعة أرضية بالمنطقة تعود للعائلة.

اما الحادثة الرابعة، فقد خلفت وفاة أب لطفلين يبلغ من العمر 40 سنة، إثر سقوطه في بركة ماء ببلدية سور الغزلان.

وفي هذا الصدد تم نقل الضحايا الأربعة على الفور لمصلحة حفظ الجثث في كل من مستشفى سور الغزلان والأخضرية وكذا البويرة.

وحسب المصادر التي أوفت “النهار أونلاين بالخبر، فإن المصالح الأمنية لا تزال تحقق في ملابسات الوفاة.