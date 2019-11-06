أساتذة ثانوية “عوف” يدخلون في إضراب نظرا للتهميش في معسكر

دخل اليوم الأربعاء، أساتذة ثانوية هواري بومدين بدائرة عوف بولاية مسعكر، في إضراب، نظرا لعدم التزام المديرية بالنقاط المتفق عليها خلال جلسة العمل المنعقدة بذات الثانوية بتاريخ 2020 سبتمر الماضي.

وحسب بيان مشترك للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ومجلس أساتذة ثانويات الجزائر، الداعيين للإضراب ليوم في الأسبوع ، فإن مصالح مديرية التربية لمعسكر، لم تلتزم ببنود لقاء رسمي مع النقابتين محل الموضوع، أهمها التهميش المتعمد والمنتهج من مصالح المديرية على النقص في التأطير الإداري للثانوية.

وتساءل الأساتذة، حول إعطاء الموافقة بالتنقل الإداري للناظر الجديد المعين بالثانوية مع الدخول المدرسي ناجح بدورة 2019 والنقص في المشرفين التربويين مقارنة مع عدد التلاميذ بالمؤسسة رغم نجاح العديد منهم في المسابقة دورة 2019.

وعدم إرسال لجنة تحقيق للتقصي حول النفاذ السريع للأوراق المخصصة لتأطير الدروس على مستوى المخزن، ونقص وانعدام الوسائل التعليمية بسبب سياسة التقشف المنتهجة من طرف إدارة المؤسسة.

وتدهور قاعة التربية البدنية، نظرا لاهترائها، مما أثر سلبا التحصيل العلمي للتلاميذ، بالإضافة الى منح إيواء جماعي للأستاذين.