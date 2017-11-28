أستراليا تحبط مخططا لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة

أفادت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أنّ الشرطة الأسترالية أحبطت مخططا إرهابيا كان سيستهدف ملبورون خلال احتفال رأس السنة .

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أنها اعتقلت رجلا له صلة بداعش خطط لشراء سلاح وإطلاق نار خلال احتفال رأس السنة في ملبورون.

وأوضح المصدر، أن المشتبه به يبلغ من العمر 20 سنة مولود بأستراليا اعتقل أمس الإثنين خلال عملية دهم قامت بها الشرطة الأسترالية بمنزل ويريبي بإحدى ضواحي ملبورون جنوب أستراليا.

وقال شين باتون نائب رئيس شرطة ولاية فيكتوريا، أنّ الرجل له صلة مع داعش.

مضيفا، أن المشتبه به تصفح دليلا على الإتنرنت من إنتاج تنظيم القاعدة حول كيفية استخدام أسلحة وارتكاب اعتداءات

إلا أنه تم القبض عليه قبل أن يشتري الأسلحة التي كان ينوي أن ينفذ به هجوم خلال احتفال رأس السنة.