أسطورة الكرة المصرية يدافع عن قندوسي وينتقد الأهلي عدم استرجاعه

دافع أسطورة المنتخب المصري ولاعب نادي الزمالك الأسبق، الحارس حازم إمام، عن متوسط الميدان الدولي الجزائري، ولاعب نادي سيراميكا كليوباترا المعار من نادي الأهلي، أحمد قندوسي. واعتبره أحسن صانع ألعاب في البطولة المصرية لحد الآن.

وصرّح حازم إمام، أمس الاثنين، لحصة “هاتريك” عبر قناة أون تايم سبور: “قندوسي يتمتع بقوة بدنية عالية، وبمقدوره اللعب في أكثر من منصب. وهو ما يجعله إضافة قوية لأي فريق”.

وأضاف المتحدث: “قندوسي لاعب متكامل، وعدم منح مدرب الأهلي، كولر، فرصة له يبقى لغزاً مُحيراً. لأن بإمكانه حجز مكانة أساسية في الفريق”.

وأوضح حازم إمام: “نادٍ مثل الزمالك بحاجة إلى لاعب بمواصفات قندوسي. سيكون له دور كبير في صناعة اللعب، فهو أفضل صانع ألعاب في الدوري المصري لحد الآن”.

للإشارة ، خاض لاعب الخضر، أحمد قندوسي، 8 مباريات مع فريقه سيراميكا هذا الموسم، سجل فيها هدفا وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.