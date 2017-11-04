أسطورة دينامو زغرب :”أتمنى أن يتركنا سوداني بسلام”

الرياضة
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أسطورة دينامو زغرب :”أتمنى أن يتركنا سوداني بسلام”
بقلم إسماعيل عشاش

يأمل “تيموسلاف إيفكوفيتش”، أسطورة “دينامو زغرب” والمدرب الحالي لنادي “سلافن” عدم تمكن الدولي الجزائري، هلال سوداني من التسجيل أمام فريقه.

وصرح الدولي اليوغسلافي السابق ضاحكا :”يجب أن يتركنا سوداني بسلام”. وأضاف :”يجب أن يبقى رجل الداربيات فقط وألا يهز شباكنا”.

ونلفت النظر إلى أنّ إبن الشلف يعيش أوقاتا زاهية في الدوري الكرواتي بتسجيله لعشرة أهدافه خلال نفس العدد من المُباريات.

وسيعمل اللاعب السابق لفيتوريا غيماريش، على مواصلة رفع رصيده عشية يوم غد الأحد وهذا قبل إلتحاقه بتربص المنتخب الوطني.

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