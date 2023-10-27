أسعار البقوليات نار.. والمواطن في رحلة للبحث عن “اللوبيا” و”الحمص”

عرفت أسعار البقوليات إرتفاعا رهيبا في الآونة الأخيرة. كما تم تسجيل بعض التذبذب في تموين مادتي الفاصولياء والحمص. وهي التي تعتبر من المأكولات الأساسية على موائد الجزائريين خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء.

وخلال جولة قامت بها “النهار أونلاين” إلى بعض الأسواق بالعاصمة على غرار براقي وبئر خادم، فقد بلغت أسعار العدس 350 دج للكيلوغرام الواحد. والعدس الأحمر 250 دج للكيلوغرام الواحد. كما تراوح سعر الأرز مابين 350 إلى 400 دج حسب النوعية والفريك تراوح سعرها مابين 400 إلى 450 دج للكيلوغرام الواحد. و”المرمز” بـ 800 دج، أما الكسكس فبلغ سعره 160 دج للكيلوغرام الواحد.

غير أن الملفت للانتباه هو غياب الفاصولياء “اللوبيا” والحمص عند أغلب الباعة. مؤكدين أن هناك اضطرابا في تموين هاتين المادتين منذ 15 يوميا. خاصة أنه وصل سعر اللوبيا إلى 450 دج والحمص إلى 600 دج.

قوت الزوالية أصبح “للمرفهين”

من جهتهم أكد مواطنين “للنهار”، أن اللوبياء والعدس والحمص كانوا يطلقون عليهم “قوت الزوالية”. غير أنه ونظرا لأسعارهم المرتفعة جدا هذه السنة أصبحت في متناول الطبقة الغنية. مشيرين إلى أنهم أصبحوا يشترون على حسب الكمية التي يحتاجونها من أجل طهيها ولا يمكنهم شراؤها من أجل الإدخار.

وأضاف بعض المواطنين أن مادتي اللوبيا والحمص غير متوفرة في الأسواق وزهي من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الجزائريين خاصة وأننا مقبلين على فضل الشتاء أين يكثر الطلب عليهم.

أسعار البقوليات تُزيل عادة “العَوْلة” عند أغلب الجزائريين

التجار وباعة البقوليات أكدوا “للنهار”، أن هنالك تذبذبا في التموين بمادتي اللوبياء والحمص بالرغم من وصول سعر اللوبياء إلى 450 دج والحمص إلى 600 دج للكيلوغرام الواحد.

مشيرين إلى أن هذه الأسعار أزالت عادة قديمة لدى أغلب الأسر الجزائرية وهي اقتناء كميات كبيرة من العدس واللوبياء والحمص وتخزينها خلال فصل الشتاء وهو ما يسمى “بالعولة”، نظرا لارتفاع أسعارها. حيث أصبح المواطن يقتني مايكفيه لسد رمقه فقط.

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