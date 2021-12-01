أسعار التذاكر وتعزيز الرحلات الجوية والبحرية محور اللقاء بين بكاي والمكلفة بالجالية الوطنية بالخارج

تباحث اليوم عيسى بكاي وزير النقل مع طاوس جلولي حدادي السفيرة والمبعوث الخاص، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج مخطط عمل الحكومة المتعلق بالجالية. وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تطرق الطرفان إلى بلورة إستراتجية وطنية ذات العلاقة بمساهمة قطاع النقل.

كما تم الطرق إلى عدة محاور تخص المغتربين لها علاقة مع قطاع النقل منها تكاليف تذاكر السفر. وبهذا الخصوص تطرق الطرفان إلى وضع سياسة وطنية تخص الأسعار التنافسية الأكثر جاذبية نحو استقطاب قدرات الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر. من خلال طريقة مستمرة و تواصل دائم. بالإضافة إلى تعزيز الرحلات الجوية والبحرية خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

اللقاء كان فرصة للتطرق إلى ضبط إشكالية ارتفاع تكاليف تذاكر السفر عبر الطائرة و البواخر، لا سيما خلال الأعياد و المواسم. وأيضا العمل على إقامة نظام قانوني يعمل على تحفيز استقطاب استثمارات الجالية الوطنية بالخارج نحو الداخل.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية بين وزارتي النقل ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. لدراسة ومناقشة احتياجات أبناء الجالية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال.