أسعار النفط تتجاوز عتبة 35 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتوقعات كبار منتجي النفط بعودة التوازن إلى الأسواق نهاية شهر جوان.

وعرف سعر خام البرنت ارتفاعا بـ 0.68 بالمائة ليبلغ 36.22 دولار للبرميل.

كما إرتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ1.20 بالمائة مسجلا 34.45دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إنها تتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية خلال الشهرين المقبلين.

كما تسارعت وتيرة إعلانات دول العالم بتخفيف إجراءاتها ضد تفشي جائحة كورونا وإستئناف النشاطات التجارية والصناعية ما يعني زيادة الطلب على مصادر الطاقة.