أسعار النفط تستقر دون أعلى مستوى لها

استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين يوم الخميس، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة أوبك ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا.

وقد استقر سعر مزيج برنت في العقود الآجلة عند 63.49 دولار للبرميل.

كما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 56.81 دولار للبرميل.

بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 57.69 دولار للبرميل الذي سجله هذا الأسبوع.

ويقول متعاملون، إن موجة ارتفاع الأسعار منذ جويلية ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأمريكية وبعض المؤشرات على تباطؤ الطلب.

وما زالت الأسعار تتلقى دعما من الجهود أوبك لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وستناقش أوبك سياسة الإنتاج خلال اجتماع يعقد يوم 30 نوفمبر .

ومن المتوقع أنّ تمدد قيود الإنتاج بعد موعد انتهاء سريانها في مارس 2018.