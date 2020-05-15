أسعار النفط تنتعش وتتجاوز عتبة 30دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط آمال في ان تساعد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول منتجة للنفط والرفع الجزئي بقيود الحجر الصحي.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج البرنت لأكثر من 3.41 بالمائة ليبلغ 32,19 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنيبة2.47بالمائةلتصل حدود 28.24دولار للبرميل.