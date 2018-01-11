نزل النفط عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات اليوم الخميس، لكنّ الأسعار تلقت الدعم من انخفاض الإنتاج ومخزونات الولايات المتحدة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 63.50 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة.

لكنها مازالت قرب أعلى سعر منذ ديسمبر 2014 .

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.10 دولار للبرميل بانخفاض عشرة سنتات عن سعر التسوية السابق .

لكنها مازالت قريبة من ذروة الجلسة السابقة 69.37 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ ماي 2015.

وتحظى أسواق النفط بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة “أوبك” وروسيا .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإنتاج الأمريكي من النفط انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا.

مما يثبت التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل يوميا.