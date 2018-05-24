أشقاء يختطفون”بائع المياه”وينفردون بقتله بالوادي

اهتزّ ت ببلدية البياضة جنوب عاصمة الولاية الوادي، فجر اليوم على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في الثلاثينات.

وقائع الجريمة تعود بسبب نشوب مشادات كلامية بين المتهم بصفته بائع المياة الصالحة للشرب، وبين بائعين آخرين حول جهة العمل والتوزيع في الأحياء.

حيث تنقل الضحية إلى حي الفطاحزة بعد تلقي اتصال هاتفي من قبل أحد سكانها لملء الصهريج المخصّص للماء، وهو ما أثار حفيظة الطرف الثاني فوقع بينهما شجار عنيف.

استدعى تدخل أبناء الحي، قبل أن يتدخل الإخوة الثلاثة بعدها وقاموا بخطف الضحية ونقله إلى جهة مجهولة، أين تم الإعتداء عليه وضربه بعمود حديدي على مستوى الرأس.

ثم غادروا تاركينه يسبح في بركة من الدماء، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالموازاة فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب الجريمة الشنعاء وتم توقيف المتهمين الثلاث الذين تعد أعمارهم في العشرينيات.