سائقو سيارات الأجرة يطالبون برفع تسعيرة النقل بتندوف

احتج سائقو سيارة الأجرة بولاية تندوف، أمام مقر مديرية النقل، حيث طالبوا بزيادة تسعيرة النقل.

وقال أحد المحتجين، أن تسعيرة النقل زادت في كل الولايات ماعدا ولاية تندوف، في حين قال أحد المواطنين، أنه تم تقديم اقتراح لمدير النقل بولاية النقل من أجل رفع تسعيرة النقل إلا أنه لم يستجب لنا.

وقال مدير النقل بولاية تندوف، أنه تم استدعاء نقابات سيارات الأجرة

من طرف جمعيات حماية المستهلك، حيث رفضت حضور الاجتماع.

وقال أنه يوم الأحد هناك اجتماع آخر من أجل مناقشة كل المشاكل التي تمس سيارات الأجرة.