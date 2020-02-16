أضرب اليوم الأحد، أطباء مركز الأمومة والطفولة في ولاية تيارت، عن العمل لمدة ساعتين.

وهذا إحتجاجًا على تحويل مصلحة طب الأطفال من مستشفى يوسف دمرجي إلى مصلحة التوليد و طب النساء القديمة عوراي الزهراء.

وقال أحد الأطباء المحتجين في إتصال مع “النهار”، إنّ تحويل المصلحة جاء عشوائيًا ودون إستشارة المجلس الطبي وأهل الإختصاص كون ظروف فتح المصلحة غير ملائمة في الفترة الحالية نظرًا للنقص الكبير في الأخصائيين في طب الأطفال والإنعاش ناهيك عن الأدوية والأجهزة الطبية.

ويطاب المتحدث وزملاءه بإرجاء فتح المصلحة وضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على القضية عن قرب، التي أثارت إستياء أطباء مركز الأمومة والطفولة وإعتبروا قرار التحويل بالإرتجالي، وجاء لإسكات المجتمع المدني الذي سبق وأن إحتج على تدهور المصلحة في مستشفى يوسف دمرجي.

وأكد مصدر مسؤول في إتصال مع “النهار”، أنّ قرار التحويل لم يكن وليد الأيام الأخيرة، وليس له علاقة بإحتجاج المجتمع المدني، كون دراسة تحويل المصلحة تمت دراسته منذ عام.

وأضاف المصدر ذاته، أنّ تحويل مصلحة طب الأطفال من المستشفى إلى العيادة السابقة جاء بعد إستشارة أساتذة أطباء من المستشفى الجامعي بوهران ومنهم رئيس قسم طب الأطفال وأستاذة في جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي وأستاذ طبيب آخر في الإنعاش بذات المستشفى، الّذين أكدوا توفر جميع الظروف في المصلحة الجديدة، التي تخدم المريض لاسيما وأنّ المصلحة القديمة بالمستشفى أصبحت غير ملائمة وإعتبر أنّ مصلحة طب الأطفال عادت إلى وضعها الأصلي والظروف ستكون أفضل حالًا.