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أعالي جبال “ماونة” بقالمة في حلّتها البيضاء

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أعالي جبال “ماونة” بقالمة في حلّتها البيضاء
بقلم وفاء.ب/هشام قاسمي

اكتست أعالي جبال “ماونة” بولاية قالمة، اليوم السبت، حلة بيضاء بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي تشهده الولاية منذ أيام.

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