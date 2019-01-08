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بالفيديو..أعداد هائلة من الصراصير تغزوا الحرم المكي

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بالفيديو..أعداد هائلة من الصراصير تغزوا الحرم المكي
بقلم نادية بن طاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين ، مقاطع فيديو لعدد هائل من الصراصير وهي تغزوا الحرم المكي، بشكل غير مألوف.

وهو ما دفع إمارة منطقة مكة المكرمة، لنشر توضيح على موقع “تويتر”.

أكدت فيه الإمارة صحة الفيديوهات، وطمأنت على تسخير الجهود والطاقات والإمكانيات للقضاء على هذه الحشرات.

وستعمل الإمارة على القضاء على هذه الحشرات بسرعة، حرصاً على سلامة ضيوف بيت الله الحرام.

وحول طبيعة هذه الحشرات قالت الأمانة، إن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء “الجداجد”.

أو ما يسمى صرار الليل، وهي من الحشرات المهاجرة، على حد قولها.

امارة مكة المكرمة

امارة مكة المكرمة


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