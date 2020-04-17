أعراب: “تلقيت اتصال من الخضر وأتمنى السير على خطى زياني ومحرز”

كشف الفرانكو جزائري، سعيد أعراب، لاعب راد ستار الفرنسي، عن تلقيه اتصالات من المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما.

وصرح سعيد أعراب، في حوار لموقع “ديزاد فوت”: “منذ فترة قريبة تلقيت اتصال من المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، أين تحدثنا عن طموحاتي”.

وأضاف: “لن أتردد في قبول دعوة الخضر، لأنني أحب كثيرا بلدي الجزائر، الذي أزوره منذ الصغر، وسبق لي اللعب في نادي جمعية وهران”.

وتابع: “أتابع المنتخب الوطني منذ الصغر، وكنت من أشد المعجبين بموهبة كريم زياني، وحاليا أحب بلايلي، وبالطبع رياض محرز، الذي أتمنى أن أسير على خطاه”.

يذكر أن سعيد أعراب (19 عاما)، لاعب متعدد المناصب، وهو خريج مدرسة بايس سان جيرمان، كما حمل ألوان نادي ميتز، قبل أن يستقر حاليا في نادي راد ستار.