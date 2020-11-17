أعراب يرد على الشائعات:”يريدون تشويه صورتي”

فتح اليوم رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف المستقيل عزالدين أعراب النار على منتقديه مؤكدا أن البعض يريد تشويه صورته.

أعراب قال في تصريحات نقلها موقع “كووورة العربي”:”لم أقم أبدا بطرد اللاعبين من الشقق التي منحتها لهم في بداية الموسم، بل طلبت من مدير الوكالة التجارية إخطارهم بضرورة البحث عن شقق أخرى”.

“لا أعلم لماذا يحاول البعض تشويه صورتي بتسريب إشاعة طردي للاعبين وعلى رأسهم المالي مليك توري الذي اعتبره مثل ابني”.

وختم:”البعض يريد تشويه صورتي لدى الأنصار رغم أنني وضعت الكثير من الشقق تحت تصرف الفريق ولاعبيه في الـ10 سنوات الأخيرة”.