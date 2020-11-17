أعراب يرد على الشائعات:”يريدون تشوية صورتي”

فتح اليوم رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف المستقيل عزالدين أعراب النار على منتقديه مؤكدا أن البعض يريد تشويه صورته.

أعراب قال في تصريحات نقلها موقع “كووورة العربي”:”أؤكد أنني لم أقم أبدا بطرد اللاعبين من الشقق التي منحتها لهم في بداية الموسم، بل طلبت من مدير الوكالة التجارية إخطارهم بضرورة البحث عن شقق أخرى”.

“لا أعلم لماذا يحاول البعض تشويه صورتي بتسريب إشاعة طردي للاعبين وعلى رأسهم المالي مليك توري، الذي اعتبره مثل ابني، ولن أفكر إطلاقا في إرغامه على مغادرة الشقة التي منحتها له”.

وختم:”البعض يريد تشويه صورتي دائما لدى الأنصار، رغم أنني أخدم الوفاق من كل قلبي، ووضعت الكثير من الشقق تحت تصرف الفريق ولاعبيه في الـ10 سنوات الأخيرة”.