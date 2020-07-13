أعراس ومقاهي سرية.. جراد: ما شهدناه بزمن كورونا يجب أن يدرس في علم الاجتماع

استغرب الوزير الأول، عبد العزيز جراد، سلوكات بعض الجزائريين في زمن كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالوباء.

وقال الوزير الأول، من إذاعة سيدي بلعباس “رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي قمنا بها، لمجابهة الوباء، إلا أننا سجلنا بعض السلوكات المخالفة”.

وأضاف جراد “وردت إلي معلومات عن استمرار البعض في إقامة الأعراس وحضور الجنازات، ومن بينها عرس أقيم بإحدى الولايات رفض ذكر اسمها، أين أصيب الزوجان بفيروس كورونا وهما يقبعان حاليا بالمستشفى لتلقي العلاج”.

كما تحدث الوزير الأول، عن نشاط المقاهي السرية، والتي تقوم بخدمة زبائنها في الخفاء، مكتفيا بالقول “ما يحدث شيء غريب يجب أن يدرس في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي”.