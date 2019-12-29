مطار الجزائر.. أعطاب تقنية متكررة بحامل الأمتعة تؤرق المسافرين

يعيش المسافرين المستعملين لتوسعة مطار الجزائر الجديد لرحلات على أعصابهم كل صباح عند القدوم لتسجيل أنفسهم للرحلات.

ومنذ أيام يعرف حامل الحقائب بالتوسعة الجديدة،التي كلّفت الملايير من الدولارات،أعطاب تقنية متكررة في حامل الأمتعة الأمر الذي يؤرق المسافرين.

ويأتي هذا على تأخرات بالجملة برحلاتهم ناهيك عن الكثير من المسافرين، ممن لديهم رحلات أخرى في الدول الأوروبية.

ويوضح الفيديو المرفوق، حالة الفوضى التي عاشها المطار صبيحة اليوم الأحد، بسبب العطب التقني ككل مرة في حامل الأمتعة.

وحسب مصدر أمني بالمطار فإن هيئة تابعة للطيران للمدني متواجدة بالمطار للوقوف على كل المشاكل.