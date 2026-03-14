شراكة بين Ooredoo وANEP لدعم التحول الرقمي وتطوير خدمات الإعلام والاتصا

أعلنت Ooredoo الجزائر توقيع اتفاق شراكة استراتيجي مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار يهدف إلى إرساء إطار شامل للتعاون وتعزيز التكامل بين المؤسستين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم تطوير قطاع الإعلام والاقتصاد الوطني.

وجرت مراسم التوقيع على هامش إفطار الصحافة الذي نظمته Ooredoo يوم 11 مارس 2026، بحضور وزير الاتصال زهير بوعمامة، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار مسعود ألغم، إلى جانب المدير العام لشركة Ooredoo الجزائر روني طعمه.

ويسعى الطرفان، من خلال هذا الاتفاق، إلى توسيع آفاق التعاون بينهما عبر عدة محاور استراتيجية، تشمل حلول الاتصالات والخدمات الإعلامية والإشهارية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المشاريع الرقمية وأنشطة الاتصال والتواصل.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل Ooredoo على مرافقة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار عبر توفير حلول وخدمات اتصالات مبتكرة، تشمل الاشتراكات والعروض المخصصة، إلى جانب حلول تكنولوجية مصممة خصيصًا وتركيب بنى تحتية تقنية متطورة.

ومن جهتها، ستضع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خبراتها وإمكانات فروعها المختلفة تحت تصرف Ooredoo، لاسيما في مجالات تطوير وتنفيذ أنشطة الاتصال والتواصل وإنتاج الحلول الاتصالية، فضلاً عن تقديم خدمات لوجستية متخصصة.

وفي هذا السياق، أكد مسعود ألغم أن توقيع بروتوكول الاتفاق مع Ooredoo يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز الشراكات مع كبار الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تطوير خدمات مبتكرة تواكب التحولات التي يشهدها السوق.

وأوضح أن هذا التعاون سيسمح بتعبئة كفاءات وبنى المؤسستين لتقديم حلول متكاملة في مجالات الاتصال والإعلام والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، معربًا عن ثقته في أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون وتخلق قيمة مضافة لفائدة المؤسستين والاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب روني طعمه عن سعادته بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، التي وصفها بالمؤسسة المرجعية في مجال الاتصال والإعلام في الجزائر، مؤكدًا أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التكامل بين الطرفين واستكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية. وأضاف أن توظيف خبرة ANEP إلى جانب الحلول التكنولوجية المبتكرة التي توفرها Ooredoo من شأنه دعم تطوير مشاريع هيكلية تعزز التحول الرقمي وتدعم حركية المشهد الإعلامي والاقتصادي في البلاد.