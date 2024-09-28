أعمال سينمائية جزائرية وفلسطينية تتنافس في مهرجان وهران للفيلم للعربي

أكد محافظ مهرجان وهران للفيلم العربي عبد القادر جريو خلال ندوة صحفية بفندق ليبرتي أن المهرجان الذي ستنظم طبعته الـ 12 في الفترة ما بين 4 الى 10 أكتوبر الجاري بالباهية وهران بعد غياب لسنوات سيعرف تنافس أكثر 40 عملا سينمائيا.

وستتنافس هذه الأعمال السينمائية، على جوائز الوهر الذهبي والفضي من بينها فيلمان جزائريان. من ضمن الافلام الروائية الطويلة “ارض الانتقام” لانيس جعاد و”رجلان مصير واحد” لمصطفى اوزغون.

بالاضافة إلى برنامج خاص “من المسافة صفر” يسلط الضوء على صناع الأعمال السينمائية من غزة. في تحد منهم للظروف الصعبة والابادة المستمرة التي يعيشونها يوميا بقطاع غزة.

علما أن الافلام التي تم اختيارها تتمثل في 11 فيلما روائيا طويلا، 14 فيلما روائيا قصيرا. 8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

وكشف عبد القادر جريو خلال الندوة الصحفية عن مكسب حضور المخرج العالمي كوستا غافراس. الحاصل على جائزة الأوسكار كضيف شرف لتكريمه بالمهرجان. إلى لى جانب لخضر حمينة والممثل المصري محمود حميدة.

المهرجان الذي تشرف على تنظيمه ثلة فنية من المحترفين والمهنيين في مجال السينما إلى جانب هيئة استشارية من صناع السينما. سيعود مجددا الى الباهية وهران ببرنامج ثري ومتنوع. تُعرض فيه اخر انتاجات السينما العربية. الى جانب عديد الندوات والورشات ستساهم في دعم الصناعة السينمائية بالعالم العربي.

كما سيكون المهرجان حسب محافظه عبد القادر جريو بوابة لابراز الجانب السياحي لمدينة وهران. بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسلطات المحلية.