أعيان غرداية تدعو لعدم استغلال قضية وفاة كمال فخار في إشعال الفتنة

دعت جمعيات الأحياء والمجتمع المدني بغرداية، الجميع إلى الحكمة واليقظة والعمل الميداني لقطع الطريق أمام قوى الشر وأبواق الفتنة، التي تريد استغلال قضية وفاة الناشط الحقوقي، كمال الدين فخار.

وقالت جمعيات الأحياء والمجتمع المدني، في بيان لها:” إنّ هذه القوى، لا تريد بمنطقة غرداية، والجزائر خيرا، داعية الى حفاظا على امن غرداية و الجزائر من كيد الكائدين” .

كما طالبت ذات الجهة، السطات الأ منية والقضائية بمباشرة تحقيقات احترافي ومعمقة وجدية للكشف عن سبب وفاة الناشط والحقوقي كمال الدين فخار .

داعية في ذات السياق، إلى الإطلاق الفوري وللامشروط للاستاذ الحاج ابراهيم عوف القابع في السجن ظلما حسب -البيان-.

وأضاف البيان، ان وفاة الناشط الحقوقي جاء في الوقت يعيش فيه الجزائريون الحراك السلمي والوطني ويتطلعون الى جمهورية الجديدة تحمل مزيدا من احترام حريات الأساسية للمواطن التي تمسك بها وناضل يناضل دوما في سبيلها” .

وفي الختام ،تقدمت الجمعيات والمجتمع المدني ، بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد .